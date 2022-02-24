Литва запроваджує надзвичайний стан через напад Росії на Україну

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про запровадження надзвичайного стану в країні через напад Росії на Україну.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Після засідання Держради з оборони він повідомив, що це рішення ухвалить Сейм на позачерговій сесії.

"Сьогодні я також підписав декрет про введення надзвичайного стану, який затвердить на своїй позачерговій сесії Сейм Литовської Республіки. Ми оцінили обставини, що склалися, і змушені вжити правові заходи для забезпечення своєї зовнішньої безпеки", – заявив Науседа.

Держрада з оборони також вирішила, що Литва звернеться до НАТО щодо активації 4-ї статті Північноатлантичного договору.

Стаття передбачає скликання Північноатлантичної Ради для консультацій, якщо одна з країн блоку вважає, що існує загроза її безпеці. Раніше із таким же зверненням до НАТО виступила Естонія.

Нагадаємо, 23 лютого Науседа у Києві заявив, що НАТО не збирається обговорювати з Росією її вимогу щодо відмови у членстві Україні та іншим країнам.

Раніше Литва передала Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію.

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