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Президент Латвії: після нападу на Україну Росію слід ізолювати від світу

Четвер, 24 лютого 2022, 12:56

Президент Латвії Егіл Левітс заявив, що Росію необхідно ізолювати від усього світу, а завдання НАТО – допомогти українцям.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Левітс вважає, що вторгнення в Україну - це початок кінця режиму президента РФ Владіміра Путіна, тому що цей напад не може не вплинути на нападника.

Він сказав, що найближчим часом вирушить на консультації із союзниками до Варшави. Йтиметься про зміцнення східного флангу НАТО.

"Ми можемо почуватися в безпеці. Нас захищає 5-та стаття договору НАТО", - сказав президент Латвії.

Як відомо, вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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