Президент Латвии: после нападения на Украину Россию нужно изолировать от мира

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Россию необходимо изолировать от всего мира, а задача НАТО – помочь украинцам.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Левитс считает, что вторжение в Украину – это начало конца режима президента РФ Владимира Путина, потому что это нападение не может не повлиять на нападающего.

Он сказал, что в ближайшее время отправится на консультации с союзниками в Варшаву. Речь идет об укреплении восточного фланга НАТО.

"Мы можем чувствовать себя в безопасности. Нас защищает пятая статья договора НАТО", - сказал президент Латвии.

Как известно, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".