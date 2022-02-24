"Це неприйнятно": Туреччина відреагувала на новий напад РФ на Україну

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило напад Росії на Україну та закликало зупинитися.

Відповідну заяву оприлюднили 24 лютого, пише "Європейська правда".

"Ми вважаємо неприйнятною військову операцію, розпочату збройними силами РФ проти України. Цей напад не лише руйнує Мінські домовленості, а й є грубим порушенням міжнародного права і створює серйозні загрози для безпеки у нашому регіоні і світі. Туреччина, виступаючи за повагу до територіальної цілісності і суверенітету держав, виступає проти зміни кордонів військовим шляхом", - йдеться у тексті.

Анкара закликає Росію якнайшвидше припинити "несправедливі і протиправні" бойові дії.

"Наша підтримка політичної єдності, суверенітету і територіальної цілісності України продовжиться", - зазначає МЗС Туреччини.

Як вже повідомлялося, Україна звернулася до Туреччини з офіційним зверненням про закриття проток Босфор і Дарданелли для російських кораблів.