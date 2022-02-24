Україна закликала Туреччину закрити Босфор і Дарданелли для кораблів РФ

Україна звернулася до Туреччини з офіційним зверненням про закриття проток Босфор і Дарданелли для російських кораблів.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар у заяві сьогодні в посольстві в Анкарі, повідомляє "європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз найголовніше - підтримка України. Звертаюся до турецького народу та турецької влади допомогти Україні. Закликаємо закрити повітряний простір, закрити прохід через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів. Офіційний запит надіслано турецькій стороні", - сказав Боднар.

Також посол закликав запровадити санкції проти Росії та її активів на території Туреччини та унеможливити заробляння Росією грошей на війну.

"Для нас важлива військова підтримка оборонним озброєнням, фінансова та гуманітарна підтримка. Закликаю допомогти тим громадянам України, які зараз перебувають на території Туреччини та потребують додаткової допомоги і захисту", - сказав посол.

Слід зазначити, що закриття проток виглядає неможливим, оскільки Росія як чорноморська держава не може бути позбавлена доступу до проток згідно з Конвенцією Монтре. Відтак закриття Туреччиною проток виглядало б як порушення міжнародного права.

Водночас напад РФ на Україну також є грубим порушенням міжнародного права, про що заявила низка країн світу.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив своєму російському колезі Владіміру Путіну в середу, що Анкара не визнає кроків проти територіальної цілісності України.

Ердоган також заявив, що Туреччина не може відмовитися від своїх зв'язків з Росією чи Україною, і розкритикував дипломатичні зусилля Заходу у розмовах з Москвою як малоефективні.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції Війна з Росією: все про відповідь світу.

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