Франція збільшить підтримку України "в усіх формах"

Франція після кризової урядової зустрічі під головуванням президента Еммануеля Макрона в четвер пообіцяла посилити свою підтримку Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Після рішення Росії розпочати війну з Україною, сьогодні вранці президент скликав Раду оборони, щоб підбити підсумки останніх подій", - заявив Єлисейський палац, додавши, що невдовзі президент має виступити з промовою.

В окремій заяві міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція поглиблюватиме свою підтримку Україні "у всіх її формах", не уточнивши додатково, чи може це включати військові засоби.

"Цей вибір війни є жорстоким порушенням міжнародного права. Він матиме негайні та масові наслідки та серйозну ціну", – сказав Ле Дріан.

Як повідомлялося, лідери країн Євросоюзу у спільній заяві засудили новий масштабний напад Росії на Україну та вимагають зупинитися.

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