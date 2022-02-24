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Франция увеличит поддержку Украины "во всех формах"

Четверг, 24 февраля 2022, 14:05

Франция после кризисной правительственной встречи под председательством президента Эммануэля Макрона в четверг пообещала усилить свою поддержку Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"После решения России начать войну с Украиной, сегодня утром президент созвал Совет обороны, чтобы подвести итоги последних событий", - заявил Елисейский дворец, добавив, что вскоре президент должен выступить с речью.

В отдельном заявлении министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция будет углублять свою поддержку Украины "во всех ее формах", не уточнив дополнительно, может ли это включать военные средства.

"Этот выбор войны является жестоким нарушением международного права. Он будет иметь немедленные и массовые последствия и серьезную цену", – сказал Ле Дриан.

Как сообщалось, лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении осудили новое масштабное нападение России на Украину и требуют остановиться.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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Война с РФ Франция

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