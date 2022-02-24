Прем'єр Британії: санкції зупинять російську економіку після варварської атаки Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що найгірші побоювання справдилися, і всі попередження про російське вторгнення виявилися трагічно точними.

Про це він заявив у спеціальному зверненні до нації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За його словами, президент Росії Владімір Путін розв'язав війну в Європі і напав на дружню країну без будь-якої провокації чи переконливого приводу.

"Бомби сиплються на ні в чому не винне населення. Величезне вторгнення йде суходолом, повітрям і морем. Це не якась далека країна, яку ми мало знаємо", — сказав Джонсон.

Звертаючись до українців, Джонсон сказав: "Ми з вами, ми молимося за вас та ваші сім'ї".

Він сказав, що знає, що полум'я свободи "знов яскраво спалахне" в Україні. "Я не вірю, що російський диктатор підпорядкує собі національне почуття українців".

За його словами, Україна, друга за величиною країна в Європі, протягом десятиліть насолоджувалася свободою та демократією: "Ми не можемо допустити, щоби ця свобода була знищена. Ми не можемо і не відводитимемо погляд".

Джонсон нагадав, що Великобританія була однією з перших країн Європи, яка надіслала оборонне озброєння Україні.

Інші союзники наслідували його приклад, і Великобританія зробить більше найближчими днями, каже він, не вдаючись у подробиці.

"Сьогодні разом з нашими союзниками ми погодимо масштабний пакет економічних санкцій, покликаних зупинити російську економіку", - говорить Джонсон.

За його словами, Європа також має колективно відмовитися від залежності від нафти та газу, які дали Путіну контроль над Європою.

Джонсон назвав російську атаку "огидною та варварською авантюрою Путіна", яка "має закінчитися невдачею".

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