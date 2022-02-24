Премьер Британии: санкции остановят российскую экономику после варварской атаки Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самые худшие опасения оправдались, и все предупреждения о российском вторжении оказались трагически точными.

Об этом он заявил в специальном обращении к нации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По его словам, президент России Владимир Путин развязал войну в Европе и напал на дружественную страну без какой-либо провокации или убедительного повода.

"Бомбы сыплются на ни в чем не повинное население. Огромное вторжение идет по суше, воздуху и морю. Это не какая-то далекая страна, которую мы мало знаем", — сказал Джонсон.

Обращаясь к украинцам, Джонсон сказал: "Мы с вами, мы молимся о вас и ваших семьях".

Он сказал, что знает, что пламя свободы "вновь ярко вспыхнет" в Украине. "Я не верю, что российский диктатор подчинит себе национальное чувство украинцев".

По его словам, Украина, вторая по величине страна в Европе, на протяжении десятилетий наслаждалась свободой и демократией: "Мы не можем допустить, чтобы эта свобода была уничтожена. Мы не можем и не будем отводить взгляд".

Джонсон напомнил, что Великобритания была одной из первых стран Европы, приславшей оборонное вооружение Украине.

Другие союзники последовали его примеру, и Великобритания сделает более в ближайшие дни, говорит он, не вдаваясь в подробности.

"Сегодня вместе с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванных остановить российскую экономику", – говорит Джонсон.

По его словам, Европа также должна коллективно отказаться от зависимости от нефти и газа, которые дали Путину контроль над Европой.

Джонсон назвал российскую атаку "отвратительной и варварской авантюрой Путина", которая "должна закончиться неудачей".

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

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