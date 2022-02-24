Канцлер Німеччини у заяві про війну назвав українців "братським народом Росії"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із заявою через напад Росії на Україну, закликавши президента РФ Владіміра Путіна негайно вивести війська і попередивши про гіркі наслідки агресії.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Своє звернення Шольц почав зі слів, що Путін приносить страждання та руйнування своїм безпосереднім сусідам, при цьому назвавши українців "братським народом Росії".

"Він порушує суверенітет та кордони України. Він наражає на небезпеку життя незліченної кількості невинних людей в Україні, братського народу Росії’, - сказав глава уряд Німеччини.

"Врешті, він ставить під сумнів мирний порядок на нашому континенті. Цьому немає виправдання, це війна Путіна", - додав Шольц.

Він зазначив, що у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським вранці висловив повну солідарність Німеччини.

Водночас Шольц закликав усіх громадян Німеччини покинути Україну задля власної безпеки

Шольц наголосив, що за напад на Україну влада Росії заплатить велику ціну.

"Путін заплатить за цю агресію гірку ціну. У консультації з нашими міжнародними партнерами ми сьогодні ухвалимо рішення щодо подальших жорстких санкцій проти Росії. Ціль санкцій - дати чітко зрозуміти російському керівництву, що за цю агресію воно заплатить гірку ціну. Путін зі своєю війною допустив серйозну помилку", - заявив Олаф Шольц.

Він закликав президента РФ негайно припинити військову атаку та вивести повністю вивести війська з території України.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".