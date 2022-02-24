Канцлер Германии в заявлении о войне назвал украинцев "братским народом России"

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением из-за нападения России на Украину, призвав президента РФ Владимира Путина немедленно вывести войска и предупредив о горьких последствиях агрессии.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Свое обращение Шольц начал со слов, что Путин приносит страдания и разрушения своим непосредственным соседям, назвав украинцев "братским народом России".

"Он нарушает суверенитет и границы Украины. Он подвергает опасности жизнь бесчисленного количества невинных людей в Украине, братского народа России", - сказал глава правительства Германии.

"В конце концов, он подвергает сомнению мирный порядок на нашем континенте. Этому нет оправдания, это война Путина", - добавил Шольц.

Он отметил, что в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским утром выразил полную солидарность Германии.

В то же время Шольц призвал всех граждан Германии покинуть Украину для безопасности

Шольц подчеркнул, что за нападение на Украину власти России заплатят большую цену.

"Путин заплатит за эту агрессию горькую цену. В консультации с нашими международными партнерами мы сегодня примем решение о дальнейших жестких санкциях против России. Цель санкций – дать четко понять российскому руководству, что за эту агрессию оно заплатит горькую цену. Путин со своей войной допустил серьезную ошибку", - заявил Олаф Шольц.

Он призвал президента РФ немедленно прекратить военную атаку и полностью вывести войска с территории Украины.

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