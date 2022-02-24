ЄС запровадить дуже жорсткі санкції проти Росії - прем'єр Італії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Європейський Союз запровадить пакет "дуже жорстких санкцій" проти Росії.

Про це він заявив після засідання кабінету міністрів у четвер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Драгі сказав, що змістовний діалог з Москвою виявився неможливим.

"Я завжди вважав, що будь-яка форма діалогу має бути щирою і перш за все корисною. Але досвід цих днів показує, що дії російського уряду унеможливлюють такий діалог", - сказав він.

Драгі закликав президента Росії Владіміра Путіна "негайно припинити кровопролиття і беззастережно вивести свої сили з України".

"З нашими союзниками… ми зробимо все можливе, щоб зберегти суверенітет України, безпеку Європи та цілісність міжнародного порядку, який ґрунтується на правилах і цінностях, які ми всі поділяємо", - додав він.

Раніше стало відомо, що санкції ЄС вдарять по стратегічних галузях російської економіки, заблокують доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими.

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