Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС запровадить дуже жорсткі санкції проти Росії - прем'єр Італії

Четвер, 24 лютого 2022, 15:18

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Європейський Союз запровадить пакет "дуже жорстких санкцій" проти Росії.

Про це він заявив після засідання кабінету міністрів у четвер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Драгі сказав, що змістовний діалог з Москвою виявився неможливим.

"Я завжди вважав, що будь-яка форма діалогу має бути щирою і перш за все корисною. Але досвід цих днів показує, що дії російського уряду унеможливлюють такий діалог", - сказав він.

Драгі закликав президента Росії Владіміра Путіна "негайно припинити кровопролиття і беззастережно вивести свої сили з України".

"З нашими союзниками… ми зробимо все можливе, щоб зберегти суверенітет України, безпеку Європи та цілісність міжнародного порядку, який ґрунтується на правилах і цінностях, які ми всі поділяємо", - додав він.

Раніше стало відомо, що санкції ЄС вдарять по стратегічних галузях російської економіки, заблокують доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ санкції

Статті

ОНЛАЙН

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

ВІЙНА З РОСІЄЮ: ВСЕ ПРО ВІДПОВІДЬ ЄВРОПИ, США ТА СВІТУ

Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження в Україні воєнного стану у зв’язку з початком Росією війни.
24 лютого 2022