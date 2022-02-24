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ЕС введет очень жесткие санкции против России – премьер Италии

Четверг, 24 февраля 2022, 15:18

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Европейский Союз введет пакет "очень жестких санкций" против России.

Об этом он заявил после заседания кабинета министров в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Драги сказал, что содержательный диалог с Москвой оказался невозможен.

"Я всегда считал, что любая форма диалога должна быть искренней и прежде всего полезной. Но опыт этих дней показывает, что действия российского правительства делают невозможным такой диалог", - сказал он.

Драги призвал президента России Владимира Путина "немедленно прекратить кровопролитие и безоговорочно вывести свои силы из Украины".

"С нашими союзниками… мы сделаем все возможное, чтобы сохранить суверенитет Украины, безопасность Европы и целостность международного порядка, основанного на правилах и ценностях, которые мы все разделяем", - добавил он.

Ранее стало известно, что санкции ЕС ударят по стратегическим отраслям российской экономики, блокируют доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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