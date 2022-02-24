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Макрон звернувся до французької нації на тлі українського прапора

Четвер, 24 лютого 2022, 15:54

Президент Франції Еммануель Макрон на тлі українського прапора звернувся до французького народу через війну Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Після засідання Ради з питань оборони та національної безпеки в Єлисейському палаці Макрон виступив у прямому ефірі, з українським прапором, встановленим позаду нього, поряд із традиційними французьким та європейським прапорами.

"У цій ситуації Франція стоїть поряд з Україною. Їхня свобода – це наша свобода", – сказав він.

"На цей акт війни ми відповімо без слабкості, з холоднокровністю, рішучістю та єдністю", – попередив Макрон Путіна, гарантуючи, що "санкції, які будуть введені" щодо його країни, будуть "дорівнювати агресії, в якій він винен".

"Ми будемо діяти без слабкості як на військовому, так і на економічному та енергетичному рівнях", повторив він.

"Події цієї ночі", які Еммануель Макрон охарактеризував як "масову військову атаку", знаменують, за його словами, "поворотний момент в історії Європи та нашої країни".

"Це найсерйозніша атака на мир і стабільність у нашій Європі за багато десятиліть", - вважає він.

Як повідомлялося, Франція після кризової урядової зустрічі під головуванням президента Еммануеля Макрона в четвер пообіцяла посилити свою підтримку Україні.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції Війна з Росією: все про відповідь світу.

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте у публікації "Української правди".

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Війна з РФ Макрон Франція

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