Макрон звернувся до французької нації на тлі українського прапора
Президент Франції Еммануель Макрон на тлі українського прапора звернувся до французького народу через війну Росії проти України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.
Після засідання Ради з питань оборони та національної безпеки в Єлисейському палаці Макрон виступив у прямому ефірі, з українським прапором, встановленим позаду нього, поряд із традиційними французьким та європейським прапорами.
"У цій ситуації Франція стоїть поряд з Україною. Їхня свобода – це наша свобода", – сказав він.
"На цей акт війни ми відповімо без слабкості, з холоднокровністю, рішучістю та єдністю", – попередив Макрон Путіна, гарантуючи, що "санкції, які будуть введені" щодо його країни, будуть "дорівнювати агресії, в якій він винен".
"Ми будемо діяти без слабкості як на військовому, так і на економічному та енергетичному рівнях", повторив він.
"Події цієї ночі", які Еммануель Макрон охарактеризував як "масову військову атаку", знаменують, за його словами, "поворотний момент в історії Європи та нашої країни".
"Це найсерйозніша атака на мир і стабільність у нашій Європі за багато десятиліть", - вважає він.
Як повідомлялося, Франція після кризової урядової зустрічі під головуванням президента Еммануеля Макрона в четвер пообіцяла посилити свою підтримку Україні.
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