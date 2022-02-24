Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне украинского флага обратился к французскому народу из-за войны России против Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Le Figaro.

После заседания Совета по обороне и национальной безопасности в Елисейском дворце Макрон выступил в прямом эфире, с украинским флагом, установленным позади него, рядом с традиционными французским и европейским флагами.

"В этой ситуации Франция стоит рядом с Украиной. Их свобода – это наша свобода", – сказал он.

"На этот акт войны мы ответим без слабости, с хладнокровием, решительностью и единством", - предупредил Макрон Путина, гарантируя, что "санкции, которые будут введены" в отношении его страны, будут "равны агрессии, в которой он виноват".

"Мы будем действовать без слабости как на военном, так и экономическом и энергетическом уровнях", - повторил он.

"События этой ночи", которые Эммануэль Макрон охарактеризовал как "массовую военную атаку", знаменуют, по его словам, "поворотный момент в истории Европы и нашей страны".

"Это самая серьезная атака на мир и стабильность в нашей Европе за многие десятилетия", - считает он.

Франция после кризисной правительственной встречи под председательством президента Эммануэля Макрона в четверг пообещала усилить свою поддержку Украине.

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