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Грибаускайте: Путіна треба зупиняти не санкціями, а на полі бою

Четвер, 24 лютого 2022, 16:22

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Захід до рішучих військових дій на допомогу Україні, за її словами, санкції Путіна не зупинять.

Про це Грибаускайте написала на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"Загрози ізоляції та введення санкцій агресора не зупинили і не зупинять. Санкції тільки - це пізнє покарання. Військовий злочин можна зупинити тільки на полі бою. Тому досить трясти повітря порожніми розмовами, приймайте рішучі дії", - написала вона.

Як повідомлялося, у четвер лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити "пекельні санкції" проти РФ.

Очікується, що новий транш санкцій у четвер оголосить президент США Джо Байден.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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