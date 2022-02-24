Грибаускайте: Путина нужно останавливать не санкциями, а на поле боя

Экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте призвала Запад к решительным военным действиям на помощь Украине, по ее словам, санкции Путина не остановят.

Об этом Грибаускайте написала на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Угрозы изоляции и введение санкций агрессора не остановили и не остановят. Санкции только – это позднее наказание. Военное преступление можно остановить только на поле боя. Поэтому достаточно трясти воздух пустыми разговорами, принимайте решительные действия", – написала она.

Как сообщалось, в четверг лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить "адские санкции" против РФ.

Ожидается, что новый транш санкций в четверг объявит президент США Джо Байден.