Посол Словаччини залишається в Києві, посольство працює

Посол Словаччини залишається у Києві, а посольство працює в оперативному режимі.

Про це заявив міністр закордонних справ Іван Корчок, пише "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

Окрім посла, на своїх місцях також залишаються його заступник та представник Збройних сил Словацької Республіки.

"Після погодження на місці у Києві, де знаходяться всі держави-члени Євросоюзу, за винятком посольств Фінляндії та Нідерландів, ми змінили план евакуації, щоб посол та його заступник – консул та представник Збройних Сил Словацької Республіки – залишилися на місці. Посольство знаходиться в оперативному режимі", - пояснив міністр.

Членів сімей співробітників посольства Словаччини в Києві було евакуйовано в останні дні і вони вже перебувають у Словаччині.

Корчок також повідомив, що у посольстві продовжують працювати всі телефонні лінії для громадян Словаччини.

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