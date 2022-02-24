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Посол Словакии остается в Киеве, посольство работает

Четверг, 24 февраля 2022, 16:34

Посол Словакии остается в Киеве, а посольство работает в оперативном режиме.

Об этом заявил министр иностранных дел Иван Корчок, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Помимо посла, на своих местах также остаются его заместитель и представитель Вооруженных сил (Словацкой Республики.

"После согласования на месте в Киеве, где находятся все государства-члены Евросоюза, за исключением посольств Финляндии и Нидерландов, мы изменили план эвакуации, чтобы посол и его заместитель - консул и представитель Вооруженных Сил Словацкой Республики - остались на месте. Посольство находится в оперативном режиме", - пояснил министр.

Члены семей сотрудников посольства Словакии в Киеве были эвакуированы в последние дни и уже находятся в Словакии.

Корчок также сообщил, что в посольстве продолжают работать все телефонные линии для граждан Словакии. Однако из-за неработающего транспорта в Киеве у горожан ограничены возможности добраться до посольства.

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