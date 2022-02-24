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Чехія і Латвія припинили видавати візи росіянам

Четвер, 24 лютого 2022, 16:44

Латвія та Чехія вирішили призупинити видачу віз російським громадянам через напад Росії на Україну.

Про це пише "Європейська правда".

"Зважаючи на агресію Росії в Україні, я прийняв рішення відкликати посла Латвії в Росії для консультацій, а також призупинити видачу латвійських віз громадянам Російської Федерації, за винятком випадків, пов'язаних з особливими гуманітарними міркуваннями", - написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала також заявив, що його країна призупинила видачу віз громадянам РФ, повідомляє Deník N. За його словами, візи продовжать видавати як виняток лише з гуманітарних причин.

Крім того, чеська влада вирішила відкликати дозволи на роботу консульств Росії в Карлових Варах і Брно, а також тимчасово закрила свої консульські установи в Петербурзі та Єкатеринбурзі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Латвія Чехія Війна з РФ

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