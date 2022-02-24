Чехія і Латвія припинили видавати візи росіянам

Латвія та Чехія вирішили призупинити видачу віз російським громадянам через напад Росії на Україну.

Про це пише "Європейська правда".

"Зважаючи на агресію Росії в Україні, я прийняв рішення відкликати посла Латвії в Росії для консультацій, а також призупинити видачу латвійських віз громадянам Російської Федерації, за винятком випадків, пов'язаних з особливими гуманітарними міркуваннями", - написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

Ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā, esmu pieņēmis lēmumu atsaukt Latvijas vēstnieku Krievijā uz konsultācijām, kā arī pārtraukt izsniegt Latvijas vīzas Krievijas Federācijas pilsoņiem, izņemot gadījumus, kas saistīti ar īpašiem humāniem apsvērumiem — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 24, 2022

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала також заявив, що його країна призупинила видачу віз громадянам РФ, повідомляє Deník N. За його словами, візи продовжать видавати як виняток лише з гуманітарних причин.

Крім того, чеська влада вирішила відкликати дозволи на роботу консульств Росії в Карлових Варах і Брно, а також тимчасово закрила свої консульські установи в Петербурзі та Єкатеринбурзі.

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