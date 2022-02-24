Чехия и Латвия прекратили выдачу виз россиянам

Латвия и Чехия решили приостановить выдачу виз российским гражданам из-за нападения России на Украину.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями", - написал в Twitter глава МИД Латвии Едгар Ринкевичс.

Ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā, esmu pieņēmis lēmumu atsaukt Latvijas vēstnieku Krievijā uz konsultācijām, kā arī pārtraukt izsniegt Latvijas vīzas Krievijas Federācijas pilsoņiem, izņemot gadījumus, kas saistīti ar īpašiem humāniem apsvērumiem — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 24, 2022

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что его страна приостановила выдачу виз гражданам РФ, сообщает Deník N. По его словам, визы продолжат выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам.

Кроме того, чешские власти решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно, а также временно закрыли свои консульские учреждения в Петербурге и Екатеринбурге.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".