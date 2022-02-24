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Чехия и Латвия прекратили выдачу виз россиянам

Четверг, 24 февраля 2022, 16:44

Латвия и Чехия решили приостановить выдачу виз российским гражданам из-за нападения России на Украину.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями", - написал в Twitter глава МИД Латвии Едгар Ринкевичс.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что его страна приостановила выдачу виз гражданам РФ, сообщает Deník N. По его словам, визы продолжат выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам.

Кроме того, чешские власти решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно, а также временно закрыли свои консульские учреждения в Петербурге и Екатеринбурге.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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Латвия Чехия Война с РФ

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