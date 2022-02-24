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ЄС обіцяє жорсткі санкції проти Росії протягом 24 годин

Четвер, 24 лютого 2022, 17:32

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив міністру закордонних справ України,  що жорсткі санкції ЄС проти Росії будуть застосовані впродовж доби.

Про це йшлося у телефонній розмові дипломатів, повідомила пресслужба МЗС.

Глава української дипломатії закликав ЄС негайно застосувати санкції проти Москви, а також закликав високопосадовця ЄС надати Україні європейську перспективу.

У четвер лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити санкції проти РФ.

У цих санкціях ЄС обіцяє вдарити по стратегічних галузях російської економіки, заблокувати доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. 

Крім того, ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном. 

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Війна з РФ Боррель

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