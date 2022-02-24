ЕС обещает жесткие санкции против России в течение 24 часов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины, что жесткие санкции ЕС против России будут применены в течение суток.

Об этом говорилось в телефонном разговоре дипломатов, сообщила пресс-служба МИД.

Глава украинской дипломатии призвал ЕС немедленно применить санкции против Москвы, а также призвал высокопоставленного чиновника предоставить Украине европейскую перспективу.

В четверг лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.

Этими санкциями ЕС обещает ударить по стратегическим отраслям российской экономики, заблокировать доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми.

Кроме того, ЕС намерен централизованно заблокировать государственные активы России за границей.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".