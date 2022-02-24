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Польща скорочує дипломатичну присутність в Україні, дипмісії у Києві і Львові лишаться

Четвер, 24 лютого 2022, 17:47

МЗС Польщі вирішило обмежити присутність польських дипломатів в Україні, однак посольство у Києві і консульство у Львові лишаться.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Як зазначається, МЗС Польщі не хоче  створювати враження, що покидає союзника. З іншого боку, відомство хоче зберегти обслуговування громадян України польського походження.

З міркувань безпеки польських дипломатів евакуювали з Одеси та Харкова. Частину працівників перевели до Польщі. Більшість, однак, опинилися у Львові.

В МЗС Польщі заявили, що польські дипломати мають залишатися в Україні якомога довше.

Як пповідомлялося, глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що країна готується до прийому хвилі біженців з України після того, як Путін розпочав військову агресію.

У Польщі заявили, що невдовзі буде створено дев'ять пунктів прийому біженців. Вони будуть розташовані в містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосін, Гребенне (Любельське) та в Корчовій, Медиці, Будомирі та Крощенку на Підкарпатті. Додатковий пункт буде збудований у Перемишлі на залізничному вокзалі. Він буде готовий за кілька годин. 

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