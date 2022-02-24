Польша сокращает дипломатическое присутствие в Украине, дипмиссии в Киеве и Львове останутся

МИД Польши решило ограничить присутствие польских дипломатов в Украине, однако посольство в Киеве и консульство во Львове останутся.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Как отмечается, МИД Польши не хочет создавать впечатление, что покидает союзника. С другой стороны, ведомство намерено сохранить обслуживание граждан Украины польского происхождения.

Из соображений безопасности польских дипломатов эвакуировали из Одессы и Харькова. Часть работников была переведена в Польшу. Большинство, однако, оказалось во Львове.

В МИД Польши заявили, что польские дипломаты должны оставаться в Украине как можно дольше.

Как сообщалось, глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что страна готовится к приему волны беженцев из Украины после того, как Путин приступил к военной агрессии.

В Польше заявили, что вскоре будет создано девять пунктов приема беженцев. Они будут расположены в городах Дорогуск, Долгобычув, Зосин, Гребенне (Любельское) и Корчовой, Медице, Будомире и Крощенку на Подкарпатье. Дополнительный пункт будет построен в Перемышле на железнодорожном вокзале. Он будет готов через несколько часов.