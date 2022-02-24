Польща готується до прийому біженців: виявимо солідарність всім братам-українцям

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що країна готується до прийому хвилі біженців з України після того, як Путін розпочав військову агресію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Камінський на пресконференції про підготовку до можливого прийому біженців з України наголосив на тому, що у важкі дні Польща має бути солідарною з українцями на всіх рівнях. "На політичному, державному та людському рівні", - сказав він.

"Одним із проявів того, що відбувається в Україні, цієї збройної боротьби – ми повинні ставитися до цього дуже серйозно – буде хвиля біженців, яка піде до нашої країни. Люди, які будуть рятуватися від бомб, які вже вибухають по всій Україні. Люди, які втечуть, захищаючи своє життя, здоров’я та гідність", – зазначив глава МВС.

Він додав, що Польща буде "солідарна з усіма братами-українцями".

"Ми багато тижнів готувались до цієї хвилі біженців, яка може спіткати нас. Ми зробимо все, щоб кожен, хто цього потребує, знайшов безпечний притулок у Польщі. Польща є безпечною країною для наших громадян, а також буде безпечною країною для наших сусідів, для наших друзів, для тих, хто зараз у дуже важкій ситуації", - сказав Камінський.

Він додав, що Польща підтримуватиме "українську державу, український народ, кожного з наших сусідів-українців".

У Польщі заявили, що невдовзі буде створено дев'ять пунктів прийому біженців. Вони будуть розташовані в містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосін, Гребенне (Любельське) та в Корчовій, Медиці, Будомирі та Крощенку на Підкарпатті. Додатковий пункт буде збудований у Перемишлі на залізничному вокзалі. Він буде готовий за кілька годин. "Ми готуємося до можливого прибуття потягів з України", сказав заступник міністра.

Він запевнив, що якщо хтось перетне польсько-український кордон і потребуватиме будь-якої допомоги, і йому нема куди йти на польській стороні , він обов’язково отримає її в одному з дев’яти пунктів прийому.

Як повідомлялося, Молдова вже зараз готова прийняти близько 10 тис. біженців з України, а у разі потреби знайде можливість розмістити і більше людей.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".