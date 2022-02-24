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США направили винищувачі F-35 до країн Балтії

Четвер, 24 лютого 2022, 18:45

У четвер США направили винищувачі F-35 до країн Балтії - Литви та Естонії.

Про це повідомляється в пресрелізі Міністерства оборони Литви, пише "Європейська правда".

Винищувачі F-35 прибули на базу в Шяуляй, вони посилять місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.

Винищувачі F-35 також посилять місію, що здійснюється з авіабази ВПС Естонії в Емарі.

"США дають адекватну відповідь на війну, розв'язану Росією по сусідству з нами. Військова присутність США та інших союзників у країнах Балтії та Польщі має вирішальне значення для нашої безпеки. Спасибі", - написав у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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