Швейцарія посилить заходи проти Росії після вторгнення в Україну

Швейцарія посилить свої заходи проти Росії після її вторгнення в Україну, заявив у четвер президент Ігнасіо Кассіс, хоча ці заходи не включатимуть негайне заморожування мільярдів франків, що знаходяться на рахунках росіян у Швейцарії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у повідомленні агентства Reuters.

За його словами, уряд скоригує свої правила, щоб Швейцарію не можна було використати для обходу санкцій, запроваджених Європейським Союзом.

"Нейтралітет не означає байдужості", - сказав Кассіс у четвер.

Берн посилить заходи, які він запровадив після анексії Криму Росією в 2014 році, щоб не дати Росії використовувати Швейцарію для обходу санкцій ЄС.

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"З міркувань нейтралітету Швейцарія на той час безпосередньо не вводила санкції. Сьогодні уряд посилив свою реакцію", - сказав Кассіс.

"Санкції ЄС, запроваджені вчора, мають бути інтегровані до цієї постанови у вигляді заходів проти обходу, а окремі заходи будуть жорсткішими, особливо у фінансовому секторі", - додав він.

Євросоюз запровадив персональні санкції, серед іншого, проти 351 депутата Держдуми Росії, які голосували за звернення до президента Путіна визнати ОРДЛО.

Представник міністерства економіки Ервін Боллінджер заявив, що Швейцарія не буде заморожувати кошти, але передбачає посилення існуючої системи, яка включає зобов'язання щодо звітності.

За даними Національного банку Швейцарії, 2020 року росіяни тримали в країні майже 10,4 мільярда швейцарських франків (11,21 мільярда доларів).

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

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