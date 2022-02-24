Швейцария усилит меры против России после вторжения в Украину

Швейцария усилит свои меры против России после ее вторжения в Украину, заявил в четверг президент Игнасио Кассис, хотя эти меры не будут включать немедленную заморозку миллиардов франков, находящихся на счетах россиян в Швейцарии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении агентства Reuters.

По его словам, правительство скорректирует свои правила, чтобы Швейцарию нельзя было использовать для обхода санкций, введенных Европейским Союзом.

"Нейтралитет не означает безразличия", - сказал Кассис в четверг.

Берн ужесточит меры, которые он предпринял после аннексии Крыма Россией в 2014 году, чтобы не дать России использовать Швейцарию для обхода санкций ЕС.

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"Из соображений нейтралитета Швейцария в то время напрямую не вводила санкции. Сегодня правительство усилило свою реакцию", - сказал Кассис.

"Санкции ЕС, введенные вчера, должны быть интегрированы в это постановление в виде мер против обхода, а отдельные меры будут более жесткими, особенно в финансовом секторе", - добавил он.

Евросоюз ввел персональные санкции, среди прочего, против 351 депутата Госдумы России, голосовавших за обращение к президенту Путину признать ОРДЛО.

Представитель министерства экономики Эрвин Боллинджер заявил, что Швейцария не будет замораживать средства, но предполагает ужесточение существующей системы, включающей обязательства по отчетности.

По данным Национального банка Швейцарии, в 2020 году россияне удерживали в стране почти 10,4 миллиарда швейцарских франков (11,21 миллиарда долларов).

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