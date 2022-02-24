США розширили заборону для польотів на територію України, Білорусі та заходу РФ

Уряд США розширив заборону для польотів своєї авіації на територію всієї України, Білорусі та захід Росії.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Федеральне авіаційне управління США (FAA) заявило, що публікує розширене повідомлення для пілотів, яке "тепер охоплюватиме "всю Україну, всю Білорусь та західну частину Росії".

До цього оголошення FAA забороняло польоти лише на Сході України, хоча повітряний простір України вже був закритий, і жодна авіакомпанія США не виконуваоа польоти в Україну чи з України, пише телеканал.

Обмеження не поширюються на воєнні операції.

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