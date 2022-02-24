Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США расширили запрет на полеты на территорию Украины, Беларуси и запада РФ

Четверг, 24 февраля 2022, 22:13

Правительство США расширило запрет на полеты своей авиации на территорию всей Украины, Беларуси и запад России.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило, что публикует расширенное сообщение для пилотов, которое "теперь будет охватывать всю Украину, всю Беларусь и западную часть России".

До этого объявления FAA запрещало полеты только на Востоке Украины, хотя воздушное пространство Украины уже было закрыто, и ни одна авиакомпания США не выполняла полеты в Украину или из Украины, пишет телеканал.

Ограничения не распространяются на военные операции.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ США

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ВОЙН ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда