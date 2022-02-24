США расширили запрет на полеты на территорию Украины, Беларуси и запада РФ

Правительство США расширило запрет на полеты своей авиации на территорию всей Украины, Беларуси и запад России.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило, что публикует расширенное сообщение для пилотов, которое "теперь будет охватывать всю Украину, всю Беларусь и западную часть России".

До этого объявления FAA запрещало полеты только на Востоке Украины, хотя воздушное пространство Украины уже было закрыто, и ни одна авиакомпания США не выполняла полеты в Украину или из Украины, пишет телеканал.

Ограничения не распространяются на военные операции.

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