Республіканці закликали Байдена посилити санкції проти РФ

Ключові законодавці від Республіканської партії виступили із заявами, в яких президента Джо Байдена закликано терміново посилити санкції проти РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Ми не можемо реагувати так, як у 2008 чи 2014 році. Світ ніколи не повинен забути чи пробачити цей огидний вчинок", – йдеться у заяві Члена Комітету Палати представників із закордонних справ Майкла Маккола, члена Комітету з питань збройних сил Майка Роджерса та члена Комітету з розвідки Палати представників Майка Тернера.

Вони выдзначають, що "віддані впровадженню найсильніших санкцій та контролю за експортом, щоб пошкодити здатність Росії робити війни, покарання за її варварство і відведення режиму Путіна до статусу міжнародного парія".

Як відзначається, ця ця заява була зроблена до того, як Байден оголосив про другий і більш жорсткий пакет санкцій проти РФ. Проте, багато республіканців відчували, що його останні кроки не відповідають попереднім обіцянкам.

"Прийняття додаткових банківських санкцій і експортного контролю проти Росії та Білорусі є необхідним кроком, але ці дії далекі від "швидких і суворих" і "безпрецедентних" санкцій, які президент Байден обіцяв місяцями", - заявили республіканці. "М стурбовані тим, що президент Байден тримає в запасі додаткові покарання від США. У народу України немає розкоші часу".

Вони вважають, що "США повинні продемонструвати двопартійну демонстрацію сили".

Зі схожею заявою виступив лідер меншості Палати представників Кевін Маккарті.

"Сполучені Штати стоять разом з народом України і моляться за його безпеку і рішучість. Дії Путіна повинні мати серйозні наслідки. Цей акт війни має на меті переписати історію і, більше того - порушити баланс сил у Європі. Путін повинен нести відповідальність за свої дії", - стверджує він.

Нагадаємо, 24 лютого президент Джо Байден заявив, що США та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили "пекельні санкції", що мають вдарити по Росії.

"Ми обмежимо можливість Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах і ієнах, бути частиною світової економіки. Ми зупинимо здатність Росії фінансувати і нарощувати військо. А обмежимо їхню можливість конкурувати у хайтек-економіці 21 сторіччя", - заявив президент США.