"Росія перестане бути частиною світової економіки": Байден оголосив деталі нових санкцій Заходу

США та понад 30 держав-партнерів по всьому світі узгодили "пекельні санкції", що мають вдарити по Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден після засідання Ради національної безпеки США, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Також перед тим Байден провів переговори з партнерами по G7. За його словами, узгоджені санкції, що завдадуть болючого удару по Росії.

"Ми обмежимо можливість Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах та ієнах, бути частиною світової економіки. Ми зупинимо здатність Росії фінансувати і нарощувати військо. А обмежимо їхню можливість конкурувати у хайтек-економіці XXI сторіччя", - заявив президент США.

Байден наголосив, що вже бачить результат підготовки санкцій – рубль обвалився до історичного мінімуму, ринок російських акцій просів.

Байден також додав, що США вже наклали санкції на російські банки з активами понад трильйон доларів, які разом складають близько третини банківської системи РФ. "Сьогодні ми наклали санкції на ще чотири російські банки, в тому числі ВТБ, другий найбільший банк Росії з активами $250 млрд", - додав він.

Також США запроваджують додаткові фінансові обмеження для РФ. "У вівторок (після визнання "незалежності" так званих Л/ДНР) ми закрили можливість для російського уряду позичати у американських та європейських інвесторів. Тепер ми запровадимо ті самі обмеження для найбільших російських державних підприємств – компаній з активами понад $1,4 трильйона", - пояснив Байден.

І насамкінець, за оцінкою Байдена, санкції мають вбити високотехнологічні галузі, включно з ракетною програмою.

Джо Байден окремо наголосив, що йдеться про санкції не з боку США, а з боку великої кількості країн.

"27 держав ЄС, Британія, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія та багато інших посилять спільний ефект нашої відповіді", - заявив він.

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