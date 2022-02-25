Республиканцы призывали Байдена ужесточить санкции против РФ

Ключевые законодатели от Республиканской партии выступили с заявлениями, в которых президент Джо Байден призван срочно усилить санкции против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы не можем реагировать так, как в 2008 или 2014 году. Мир никогда не должен забыть или простить этот отвратительный поступок", – говорится в заявлении Члена Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, члена Комитета по вооруженным силам Майка Роджерса и члена Комитета по разведке Палаты представителей Майка Тернера.

Они отмечают, что "отданы внедрению сильнейших санкций и контроля за экспортом, чтобы повредить способность России производить войны, наказание за ее варварство и отведение режима Путина в статус международного пария".

Как отмечается, это заявление было сделано до того, как Байден объявил о втором и более жестком пакете санкций против РФ. Однако многие республиканцы чувствовали, что его последние шаги не отвечают предыдущим обещаниям.

"Принятие дополнительных банковских санкций и экспортного контроля против России и Белоруссии является необходимым шагом, но эти действия далеки от "быстрых и суровых" и "беспрецедентных" санкций, которые президент Байден обещал месяцами", - заявили республиканцы. "М обеспокоены тем, что президент Байден держит в запасе дополнительные наказания от США. У народа Украины нет роскоши времени".

Они полагают, что "США должны продемонстрировать двухпартийную демонстрацию силы".

С подобным заявлением выступил лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти.

"Соединенные Штаты стоят вместе с народом Украины и молятся за его безопасность и решительность. Действия Путина должны иметь серьезные последствия. Этот акт войны преследует цель переписать историю и, более того - нарушить баланс сил в Европе. Путин должен нести ответственность за свои действия" , – утверждает он.

Напомним, 24 февраля президент Джо Байден заявил, что США и более 30 государств-партнеров по всему миру согласовали "адские санкции", которые должны ударить по России.

"Мы ограничим возможность России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и ​​иенах, быть частью мировой экономики. Мы остановим способность России финансировать и наращивать войско. А ограничим их возможность конкурировать в хайтек-экономике 21 века", - заявил президент США.