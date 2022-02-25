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Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм

П'ятниця, 25 лютого 2022, 08:24

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські бомбардування Києва – це "очевидний акт терору".

Про це він написав у Twitter після телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Я щойно розмовляв із Володимиром Зеленським. Ситуація у Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю", - написав Дуда.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв нічну атаку Путіна на Київ із діями нацистської Німеччини.

Як повідомлялося, у п’ятницю Рада Європи розгляне можливість виключення Росії з організації.

Євросоюз у ніч на п’ятницю повідомив деталі нових санкцій проти Росії за війну в Україні.

Президент США Байден напередодні розповів, чого прагне Путін, напавши на Україну.

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Війна з РФ Польща

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