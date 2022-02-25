Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські бомбардування Києва – це "очевидний акт терору".

Про це він написав у Twitter після телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Я щойно розмовляв із Володимиром Зеленським. Ситуація у Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю", - написав Дуда.

Właśnie rozmawiałem z @ZelenskyyUa . Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie. To oczywisty akt terroru, żeby złamać morale ale jest ogromna determinacja, żeby obronić stolicę. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 25, 2022

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв нічну атаку Путіна на Київ із діями нацистської Німеччини.

Як повідомлялося, у п’ятницю Рада Європи розгляне можливість виключення Росії з організації.

Євросоюз у ніч на п’ятницю повідомив деталі нових санкцій проти Росії за війну в Україні.

Президент США Байден напередодні розповів, чого прагне Путін, напавши на Україну.