Байден розповів, чого прагне Путін, напавши на Україну

Президент США Джо Байден вважає, що підкорення України не задовольнить Путіна

Про це він заявив на пресконференції після засідання Ради національної безпеки США, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання журналістів, він спершу не дав чіткої відповіді на вигук-запитання про те, чи зупиниться напад Путіна в Україні, але згодом, у іншій відповіді, вирішив повернутися до цього.

"Ви чули промову Путіна, що тривала цілу годину, про те, чому він йде до України. (З неї очевидно, що) у нього амбіції значно більші ніж Україна. Він хоче відновити колишній Радянський союз. І йдеться саме про це. І ці його амбіції категорично суперечать тому, до чого зараз розвинувся світ", - пояснив президент.

За його словами, світ має зупинити Путіна. Через це Штати запровадять санкції, про які він детально розповів перед тим.

Джо Байден наголосив, що реакція світу на російську агресію є настільки об’єднаною, що Путін безумовно стане ізгоєм, нерукоподаваною особою на міжнародній арені.

Байден не дав чіткої відповіді на запитання про те, чи не лякає Путін західних лідерів загрозою ядерного удару. "Гадки не маю, чим він лякає, але я бачу, що він зробив", - заявив президент США.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

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