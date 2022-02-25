ЄС викликав посла Росії через війну проти України

Євросоюз викликав посла РФ при ЄС у Брюсселі у рамках заходів ЄС з реагування на вторгнення Росії до України.

Про це повідомили у представництві ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Високий представник Жозеп Боррелль доручив генеральному секретарю Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно викликати посла РФ при Європейському Союзі, Володимира Чижова.

"Під час їхньої зустрічі, генеральний секретар Санніно передав найрішучіше засудження Європейським Союзом безпідставного, невиправданого вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну, а також – вимогу до Президента Російської Федерації Володимира Путіна негайно припинити військові дії та беззастережно вивести всі військові формування та військову техніку з усією території України", - зазначають у повідомленні.

Як випливає зі змісту повідомлення, посла викликали ще до засідання Європейської ради ввечері 24 лютого, на якому оголосили новий пакет санкцій проти Росії за напад на Україну.

Нагадаємо, лідери ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Росії.

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