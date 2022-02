БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

У п'ятницю 25 лютого армія путінської Росії продовжила наступ на Київ та його ракетний обстріл. У той самий час, серед держав Заходу триває дискусія про те, як світові реагувати на російську агресію - не всі готові до відключення SWIFT. Не всі готові на застосування найжорсткіших санкцій, але Україна спільно із США, Британією та іншими відданими союзниками намагаються їх переконати.

Одночасно триває підготова до саміту НАТО та посилення Альянсу перед можливим подальшим просуванням РФ. "Європейська правда" слідкує за цими подіями.

* * * * *

06:32. Кулеба про нацистів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку ракетними ударами Росії по Києву.

"Останній раз наша столиця бачила щось подібне у 1941 році, під час наступу нацистської Німеччини". Детальніше читайте тут

06:20. Евакуація американців

США між тим повторили заклик до своїх громадян в Україні негайно виїздити, шукаючи будь-які можливості поїхати наземним транспортом.

U.S. citizens in Ukraine should depart immediately if it is safe to do so using any commercial or other privately available ground transportation options. Read the entire Travel Advisory here: https://t.co/FSGgATNtqS pic.twitter.com/AhBtkJajlG