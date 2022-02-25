БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

Демонстрація у Нью-Йорку на підтримку України. Фото Associated Press/East News

У п'ятницю 25 лютого армія путінської Росії продовжила наступ на Київ та його ракетний обстріл. У той самий час, серед держав Заходу триває дискусія про те, як світові реагувати на російську агресію - не всі готові до відключення SWIFT. Не всі готові на застосування найжорсткіших санкцій, але Україна спільно із США, Британією та іншими відданими союзниками намагаються їх переконати.

Одночасно триває підготова до саміту НАТО та посилення Альянсу перед можливим подальшим просуванням РФ. "Європейська правда" слідкує за цими подіями.

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06:32. Кулеба про нацистів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку ракетними ударами Росії по Києву.

"Останній раз наша столиця бачила щось подібне у 1941 році, під час наступу нацистської Німеччини". Детальніше читайте тут

06:20. Евакуація американців

США між тим повторили заклик до своїх громадян в Україні негайно виїздити, шукаючи будь-які можливості поїхати наземним транспортом.

U.S. citizens in Ukraine should depart immediately if it is safe to do so using any commercial or other privately available ground transportation options. Read the entire Travel Advisory here: https://t.co/FSGgATNtqS pic.twitter.com/AhBtkJajlG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 25, 2022

05:42. ЄС про санкції

Президентка Єврокомісії детально розповіла про нові санкції, погоджені ЄС проти Росії за війну в Україні.

05:06. Нічний саміт ЄС

Лідери ЄС уночі закінчили спеціальну зустріч щодо війни РФ проти України, повідомляє речник президента Євроради. Обговорення тривало 6 годин і проходило без електронних пристроїв, щоб гарантувати конфіденційність.



01:12. Україна-Британія

"Вперше відбулася розмова 2+2 - глав міністерств закордонних справ і оборони України та Великої Британії. Теми: санкції та зброя. Лондон працює дуже інтенсивно з обох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором",- Дмитро Кулеба.

00:29. Ядерна зброя

Президент Росії Володимир Путін, погрожуючи використанням ядерної зброї, повинен розуміти, що НАТО також є ядерним альянсом - міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

00:00. Дані про ракетні удари

Високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив журналістам, що Росія запустила загалом понад 160 ракет по цілях в Україні.

23:32. Єврокомісію пофарбували у "синьо-жовте"

А так цього вечора виглядає штаб-квартира Єврокомісії.

"У ці темні години сьогодні вночі кольори українського прапора яскраво сяють на штаб-квартирі Єврокомісії. Символ нашої солідарності. Дружба. І непохитну підтримку", - написала президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Президент Франції Еммануель Макрон подзвонив главі держави-агресора Владіміру Путіну і вимагав негайно припинити наступ на Україну.