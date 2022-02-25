ЕС вызвал посла России из-за войны против Украины

Евросоюз вызвал посла РФ при ЕС в Брюсселе в рамках мер ЕС по реагированию на вторжение России в Украину.

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

Высокий представитель Жозеп Боррелль поручил генеральному секретарю Европейской службы внешних дел Стефано Саннино вызвать посла РФ при Европейском Союзе Владимира Чижова.

"Во время их встречи генеральный секретарь Саннино передал самое решительное осуждение Европейским Союзом безосновательного, неоправданного вторжения вооруженных сил Российской Федерации в Украину, а также требование к президенту Российской Федерации Владимиру Путину немедленно прекратить военные действия и безоговорочно вывести все военные формирования и военную технику с территории Украины", - отмечают в сообщении.

Как следует из содержания сообщения, посла вызвали еще до заседания Европейского совета вечером 24 февраля, на котором объявили новый пакет санкций против России за нападение на Украину.

Напомним, лидеры ЕС одобрили новый пакет санкций против России.

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