Російський корабель підбив молдовський бункеровщик

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що бункеровщик "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови був підбитий російським кораблем за 12 миль від порту Південний.

Про це Залужний написав у Facebook.

"Бункеровщик "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає", - написав він у Facebook.

Оновлено: спершу головнокомандувач ЗСУ повідомив, що корабель ішов під прапором Румунії, однак згодом уточнив, що йшдеться про прапор Молдови.

Напередодні турецький телеканал NTV повідомив, що у Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба. Хоча судно було пошкоджено, постраждалих і жертв немає.

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