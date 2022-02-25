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Російський корабель підбив молдовський бункеровщик

оновлено
П'ятниця, 25 лютого 2022, 14:19

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що бункеровщик "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови був підбитий російським кораблем за 12 миль від порту Південний.

Про це Залужний написав у Facebook.

"Бункеровщик "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає", - написав він у Facebook.

Оновлено: спершу головнокомандувач ЗСУ повідомив, що корабель ішов під прапором Румунії, однак згодом уточнив, що йшдеться про прапор Молдови.

Напередодні турецький телеканал NTV повідомив, що у Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба. Хоча судно було пошкоджено, постраждалих і жертв немає.

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