Российский корабль подбил молдовский бункеровщик

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы был подбит российским кораблем в 12 милях от порта Южный.

Об этом Залужный написал в Facebook.

"Бункеровщик "Миллениум Спирит", флаг Молдовы, в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", - написал он в Facebook.

Обновлено: сначала главнокомандующий ВСУ сообщил, что корабль шел под флагом Румынии, однако впоследствии уточнил, что речь идет о флаге Молдовы.

Накануне турецкий телеканал NTV сообщил, что в Черном море в турецкий корабль, который вышел из Одессы и направлялся в Румынию, попала бомба. Хотя судно было повреждено, пострадавших и жертв нет.

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