Рада Європи зупиняє членство Росії в організації, є консенсус

Спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії виключну процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ.

Про це заявив президент ПАРЄ Тіні Кокс на пресконференції у Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Тіні Кокс заявив, що під час засідання Спільного комітету був консенсус щодо рішення, яке має бути офіційно ухвалене пізніше у п’ятниці.

"Я давно в ПАРЄ, і вперше бачу таку єдність на всіх рівнях. Рішення за Комітетом міністрів, але в розумінні, що (очікуване рішення) це стаття 8 - призупинення участі РФ у всіх органах Ради Європи", - пояснив Тіні Кокс.

Формально це рішення має ухвалити Комітет міністрів РЄ, засідання якого відбудеться надвечір, однак Кокс кілька разів наголосив, що наразі розглядається лише один варіант дій. "Розпочавши війну проти України, Росія дала відповідь, що вона не може бути частиною нашої організації", - заявив Кокс, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Варто зауважити, що Тіні Кокса вважають одним з найбільш проросійських членів ПАРЄ, досі він системно захищав інтереси РФ в усіх ситуаціях, зокрема, був адвокатом зняття санкцій з РФ у ПАРЄ у 2019 році, однак цього разу він висловлювався з абсолютною категоричністю про неприпустимість дій РФ та про її несумісність з принципами організації.

Згадана ст. 8 каже, що будь-який член Ради Європи, який cерйозно порушив статтю 3 Статуту РЄ (про повагу до верховенства права та фундаментальних свобод. - ЄП), може бути покараний шляхом "призупинення представництва (в КМРЄ), а також Комітет може попросити його вийти з Ради Європи". За словами Кокса, наразі формально йдеться про призупинення. Утім, за бажання, Комітет міністрів може також розглянути виключення РФ з організації, додав Кокс.

У березні планується провести термінову позачергову сесію ПАРЄ через події в Україні, представників Росії на неї вже не допустять.

"Якщо КМРЄ ухвалить рішення про те, щоби призупинити членство, це означатиме, що РФ не зможе брати участь у всіх активностях організації... Не можна так порушити фундаментальні принципи Ради Європи і далі продовжувати працювати у ній", - заявив Кокс

Нагадаємо, що після 2014 року на Росію наклали санкції в ПАРЄ, однак Москва у відповідь розпочала шантаж організації, припинивши сплату бюджетних внесків та погрожуючи вийти з РЄ. Під цим шантажем у 2019 році асамблея всупереч власним рішенням зняла з Росії усі санкції та знищила санкційні механізми ПАРЄ. Як тоді писала "Європейська правда", це рішення серйозно підірвало авторитет Ради Європи як такої, однак тоді експерти, а також ЄвроПравда наполягали Україна мала лишатися в організації, доводячи, що РЄ має відновити тиск на Росію.

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