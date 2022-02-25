Совет Европы останавливает членство России в организации, есть консенсус

Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, ведущую к исключению этого государства из СЕ.

Об этом заявил президент ПАСЕ Тини Кокс на пресс-конференции в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Тини Кокс заявил, что во время заседания Совместного комитета был консенсус по поводу решения, которое должно быть официально принято позже в пятницу.

"Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение за Комитетом министров, но в понимании, что (ожидаемое решение) это статья 8 – приостановление участия РФ во всех органах Совета Европы", – пояснил Тини Кокс.

Формально это решение должен принять Комитет министров СЕ, заседание которого состоится под вечер, однако Кокс несколько раз подчеркнул, что рассматривается только один вариант действий. "Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", - заявил Кокс, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Стоит отметить, что Тини Кокса считают одним из наиболее пророссийских членов ПАСЕ, до сих пор он системно защищал интересы РФ во всех ситуациях, в частности, являлся адвокатом снятия санкций с РФ в ПАСЕ в 2019 году, однако в этот раз он высказывался с абсолютной категоричностью о недопустимости действий РФ и ее несовместимости с принципами организации.

Упомянутая ст. 8 говорит, что любой член Совета Европы, серьезно нарушивший статью 3 Устава СЕ (об уважении к верховенству права и фундаментальным свободам. - ЕП), может быть наказан путем "приостановления представительства (в КМСЕ), а также Комитет может попросить его выйти из Совета Европы". По словам Кокса, сейчас формально речь идет о приостановлении. Впрочем, при желании Комитет министров может также рассмотреть исключение РФ из организации, добавил Кокс.

В марте планируется провести срочную внеочередную сессию ПАСЕ из-за событий в Украине, представителей России на нее уже не допустят.

"Если КМСЕ примет решение о том, чтобы приостановить членство, это будет означать, что РФ не сможет участвовать во всех активностях организации... Нельзя так нарушить фундаментальные принципы Совета Европы и дальше продолжать работать в нем", - заявил Кокс.

Напомним, что после 2014 года на Россию наложили санкции в ПАСЕ, однако Москва в ответ приступила к шантажу организации, прекратив уплату бюджетных взносов и угрожая выйти из СЕ. Под этим шантажом в 2019 году ассамблея вопреки собственным решениям сняла с России все санкции и уничтожила санкционные механизмы ПАСЕ. Как тогда писала "Европейская правда", это решение серьезно подорвало авторитет Совета Европы как такового, однако тогда эксперты, а также ЕвроПравда настаивали, что Украина должна оставаться в организации, доказывая, что СЕ должен восстановить давление на Россию.

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