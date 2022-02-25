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Польща вишле в Україну рятувальний потяг для постраждалих у війні

П'ятниця, 25 лютого 2022, 15:26

Польща практично підготувала рятувальний потяг для майже 150 постраждалих у війні українців.

Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський, пише "Європейська правда".

"Рятувальний потяг для майже 150 постраждалих майже готовий. Разом з Вальдемаром Краскою ми поспілкувалися з медичною бригадою та службами, які співпрацюють з МОЗ в організації перевезення постраждалих з України", - написав він.

Як повідомлялося, понад 1000 українців, які рятуються від російського нападу, прибули потягом до польського міста Перемишль.

Польща створила дев’ять пунктів прийому українців, які перетинають кордон, де вони можуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію.

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