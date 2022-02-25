До Польщі прибули понад 1000 українців, які рятуються від російського нападу

Понад 1000 українців, які рятуються від російського нападу, прибули потягом до польського міста Перемишль.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Польща відмовилася від вимоги карантину або здачі негативного тесту на коронавірус для людей, які прибувають з України.

Багато з них залишилися ночувати на вокзалі на ліжках, оскільки готелі повністю заповнені.

Польща створила дев’ять пунктів прийому українців, які перетинають кордон, де вони можуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію.

Тим часом державне інформаційне агентство PAP повідомляє, що тисячі людей приїжджають у п'ятницю до прикордонного переходу "Медика" на автомобілях з усієї країни, щоб забрати людей та родичів, які прибувають з України.

Прибулим дають каву, а частину з них пожежна служба транспортує до найближчого пункту прийому.

Вважається, що у Польщі проживають від одного до двох мільйонів українців, хоча лише півмільйона перебувають на обліку в польських соціальних службах.