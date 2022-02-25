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Польша вышлет в Украину спасательный поезд для пострадавших в войне

Пятница, 25 февраля 2022, 15:26

Польша практически подготовила спасательный поезд почти для 150 пострадавших в войне украинцев.

Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, пишет "Европейская правда".

"Спасательный поезд почти для 150 пострадавших почти готов. Вместе с Вальдемаром Краской мы пообщались с медицинской бригадой и службами, которые сотрудничают с Минздравом в организации перевозки пострадавших из Украины", - написал он.

Как сообщалось, более 1000 украинцев, спасающихся от российского нападения, прибыли в польский город Перемышль.

Польша создала девять пунктов приема украинцев, пересекающих границу, где они могут получить еду, медицинскую помощь и информацию.

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