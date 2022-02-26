Молдова заблокує сайт російського пропагандистського Sputnik

У Молдові заблокують сайти російського пропагандистського видання sputnik.md та gagauznews.md за інформацію, що розпалює ненависть та війну, в умовах надзвичайного стану у країні.

Відповідне розпорядження підписав 26 лютого голова служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Єсауленко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що розпорядження Єсауленка надіслано Національному реєстратору домену "md" та провайдерам мережевих та/або електронних комунікаційних послуг.

Вони повинні негайно заблокувати доступ молдовських користувачів до цих сайтів.

Ще 22 лютого президент Молдови Майя Санду на брифінгу звернулася до представників молдовських ЗМІ.

Вона закликала їх працювати відповідально, не поширювати пропаганду та не сіяти ворожнечу в умовах війни в Україні та напруженості в усьому регіоні.

Нагадаємо, 24 лютого, у день початку війни РФ проти України Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) на кілька років заборонила ретрансляцію російських телеканалів "Россия" та "Россия 24" у Латвії.