Латвія на кілька років заборонила ретрансляцію каналів "Россия" і "Россия 24"

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) заборонила ретрансляцію російських телеканалів "Россия" та "Россия 24" у Латвії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Ретрансляцію каналу "Россия" заборонено на п'ять років, а канал "Россия 24" не транслюватиметься протягом чотирьох років. Ретрансляція TV Centr International заборонена на три роки.

За словами Аболіньша, рішення ухвалено у зв'язку з прямими загрозами державній безпеці.

Раніше повідомлялося, що президент Егілс Левітс закликав заборонити ретрансляцію у Латвії російських федеральних пропагандистських каналів.

"У латвійському інформаційному просторі неприпустимі розпалювання ненависті щодо України та дезінформація", - написав Левітс на своїй сторінці у Twitter.

Таку заяву зробив і міністр закордонних справ Едгар Рінкевич, закликавши припинити ретрансляцію цих телеканалів.