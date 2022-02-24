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Латвія на кілька років заборонила ретрансляцію каналів "Россия" і "Россия 24"

Четвер, 24 лютого 2022, 13:41

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) заборонила ретрансляцію російських телеканалів "Россия" та "Россия 24" у Латвії.

Про це, як пише  "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Ретрансляцію каналу "Россия" заборонено на п'ять років, а канал "Россия 24" не транслюватиметься протягом чотирьох років. Ретрансляція TV Centr International заборонена на три роки.

За словами Аболіньша, рішення ухвалено у зв'язку з прямими загрозами державній безпеці.

Раніше повідомлялося, що президент Егілс Левітс закликав заборонити ретрансляцію у Латвії російських федеральних пропагандистських каналів.

"У латвійському інформаційному просторі неприпустимі розпалювання ненависті щодо України та дезінформація", - написав Левітс на своїй сторінці у Twitter.

Таку заяву зробив і міністр закордонних справ Едгар Рінкевич, закликавши припинити ретрансляцію цих телеканалів.

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