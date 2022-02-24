Латвія на кілька років заборонила ретрансляцію каналів "Россия" і "Россия 24"
Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) заборонила ретрансляцію російських телеканалів "Россия" та "Россия 24" у Латвії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
Ретрансляцію каналу "Россия" заборонено на п'ять років, а канал "Россия 24" не транслюватиметься протягом чотирьох років. Ретрансляція TV Centr International заборонена на три роки.
За словами Аболіньша, рішення ухвалено у зв'язку з прямими загрозами державній безпеці.
Раніше повідомлялося, що президент Егілс Левітс закликав заборонити ретрансляцію у Латвії російських федеральних пропагандистських каналів.
"У латвійському інформаційному просторі неприпустимі розпалювання ненависті щодо України та дезінформація", - написав Левітс на своїй сторінці у Twitter.
Таку заяву зробив і міністр закордонних справ Едгар Рінкевич, закликавши припинити ретрансляцію цих телеканалів.