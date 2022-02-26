Молдова заблокирует сайт российского пропагандистского Sputnik

В Молдове заблокируют сайты российского пропагандистского издания sputnik.md и gagauznews.md за разжигающую ненависть и войну информацию в условиях чрезвычайного положения в стране.

Соответствующее распоряжение подписал 26 февраля глава службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Есауленко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что распоряжение Есауленко направлено Национальному регистратору домена "md" и провайдерам сетевых и/или электронных коммуникационных услуг.

Они должны немедленно заблокировать доступ молдавских пользователей к этим сайтам.

Еще 22 февраля президент Молдовы Майя Санду на брифинге обратилась к представителям молдавских СМИ.

Она призвала их работать ответственно, не распространять пропаганду и не сеять рознь в условиях войны в Украине и напряженности во всем регионе.

Напомним, 24 февраля, в день начала войны РФ против Украины Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) на несколько лет запретил ретрансляцию российских телеканалов "Россия" и "Россия 24" в Латвии.