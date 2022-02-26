ВМС Франції затримали у Ла-Манші російський суховантаж через санкції ЄС

Французькі військово-морські сили перехопили в протоці Ла-Манш вантажне судно, яке прямувало до Санкт-Петербурга.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС.

Французькі офіційні особи повідомили, що судно було перехоплено відповідно до нових санкцій ЄС, і кажуть, що воно було перенаправлене до північного порту Булонь-сюр-Мер.

"Російський суховантаж довжиною 127 метрів під назвою "Балтійський лідер", що перевозив автомобілі, було перехоплено в ніч у Ла-Манші французькими військово-морськими силами і доставлено в порт Булонь-сюр-Мер на півночі Франції", - сказав чиновник.

"Вона була доставлена ​​до французького порту на запит французького уряду, оскільки підозрюється у приналежності до компанії, проти якої діють санкції ЄС щодо Росії", - додав він.

Посольство Росії у Франції вимагає від французької влади пояснень щодо конфіскації.

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